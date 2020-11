E adesso? "Dateci il 6-0". Sui social c'è chi è indignato e chi festeggia, c'è chi esulta e chi aspetta: anche perché il Napoli, che esce con le ossa rotte dalla conferma del 3-0 per la Juventus e del punto di penalizzazione , proverà a sovvertire la sentenza della Corte d'Appello ricorrendo all'ultimo grado della giustizia sportiva, ossia il Tribunale di garanzia del Coni. Intanto, ecco una serie di commenti apparsi sui social. Spoiler: ci sono contenuti ironici. Tipo questo: "Il protocollo dice: finché vai in discoteca in Sardegna e vieni contagiato ai la prostatite e puoi giocare. Mentre se non lo rispetti in serie A -1. Se fai elaborare i test ad Avellino potete giocare, pur positivo".