Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea è chiamato a decidere sull'esito di Juve-Napoli, che prevede o l'assegnazione del 3-0 a tavolino ai bianconeri o con il rinvio della gara. Una sentenza che slitta di continuo e che arriverà soltanto a metà della prossima settimana perché Mastrandea è consapevole che il suo verdetto farà giurisprudenza.



COSA SUCCEDE - "Rispetto a inizio settimana - scrive Tuttosport - quando c’era la sensazione che il giudice sportivo potesse propendere per il rinvio, negli ultimi giorni è cresciuta la possibilità della vittoria a tavolino. Anche perché, se arrivasse il rinvio, altri club (come l’Inter) con tanti positivi (senza però raggiungere il numero di 10 con cui scatta la possibilità, vedi Genoa-Torino) potrebbero seguire l’esempio del Napoli: con un campionato nel caos o fermo, la Serie A sarebbe a rischio di fallimento. I sostenitori del rinvio potrebbero appellarsi al caso Islanda-Italia Under 21 (sfida rinviata per decisione del governo islandese dopo i casi di positività tra gli azzurri), ma il protocollo Uefa, a differenza di quello italiano, è soltanto un gentlemen agreement tra Federazioni, non validato dagli Stati".