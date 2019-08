Secondo quanto riporta La Gazzzetta dello Sport Andrea Barzagli sarà in tribuna per il big match di questa sera tra Juve e Napoli. Sono tanti i vip e gli ex calciatori che questa sera presenzieranno dal vivo al match dell'Allianz Stadium. Oltre all'ex centrale bianconero ci saranno anche Michel Platini, il commissario tecnico Roberto Mancini, Eros Ramazzotti e Luciano Spalletti. Ovviamente Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, con l’ex amministratore delegato juventino Aldo Mazzia.



EX JUVE - Tra gli ex calciatori bianconeri Giuseppe Furino, Simone Pepe, Roberto Bettega, Fabio Grosso, Massimo Mauro e Michele Padovano. Non mancheranno sportivi come Francesco Di Fulvio, campione del mondo con la nazionale di pallanuoto, e vip come Cristina Chiabotto, Fabio Troiano, Jgor Barbazza e Linda Collini.