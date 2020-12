Juevntus-Napoli si giocherà. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia del CONI, togliendo il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione comminato al club partenopeo e rimettendo la sfida in palio. Ma questo fatto ha anche altre conseguenze, una su tutte la questione squalifiche: chi ha (o avrebbe a questo punto) dovuto scontare la sua espulsione in quella giornata, infatti, dovrà "recuperarla". Quando? Non stasera, perché deve passare la mezzanotte prima che la squalifica diventi effettiva, ma la prossima gara. E così farà Adrien Rabiot, che non ci sarà nella prossima gara contro l'Udinese.