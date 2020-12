Se ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha offerto un prezioso assist al Napoli annullando tutte le sentenze precedenti sulla partita con la Juventus e ordinando di trovare una data per disputare la gara, Aurelio De Laurentiis non può ancora dormire sogni del tutto tranquilli. Ecco cosa spiega infatti la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Se la vicenda Juve-Napoli è chiusa per quanto concerne il risultato della partita e la decisione di giocare, è ancora in discussione la faccenda che riguarda i comportamenti del club di De Laurentiis nella vicenda in termini di rispetto del protocollo. Si tratta, infatti, di un fascicolo parallelo ancora aperto presso la procura della Federcalcio. Che deve ancora decidere se deferire il Napoli o archiviare la sua posizione. Su questo fronte, insomma, non è stata scritta ancora la parola fine. Dunque, in teoria il Collegio di garanzia potrebbe tornare ancora a occuparsi della partita fantasma, anzi delle puntate precedenti la storia. Cioè: la domenica non è più in discussione, il venerdì e il sabato ancora sì.".

LA DATA - Già, in tutto questo quando si gioca? Anche qui la Rosea fornisce una risposta: "Di certo non tanto presto: impossibile far saltare le sfide di Coppa Italia del 13 gennaio, stessa cosa per la Supercoppa del 20 gennaio, con una data blindata dai contratti con le emittenti televisive all’estero. Per ora prevale la formula «a data da destinarsi». Al momento attuale, caselle libere non ce ne sono, le uniche disponibili sono a maggio".