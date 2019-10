Juve e Napoli si sfidano sul mercato per due talenti classe 2000. Si tratta di, astri nascenti dell'RB Salisburgo. Il primo è un centrocampista ungherese che sia Giuntoli che Paratici hanno messo nel mirino da tempo. Il secondo è un attaccante che la Juve ha cercato già in estate ricevendo come risposta un sorprendente "no grazie". A svelarlo lo stesso attaccante 19enne: ​"Pensavo fosse troppo presto per andarci. L'RB Salisburgo è la squadra perfetta per me, qui c'è più possibilità di giocare con continuità", le sue parole risalenti a poche settimane fa