La Roma ha un obiettivo: salvaguardare i propri giocatori migliori, ovvero Zaniolo e Pellegrini. Per fare questo, metterà in pratica una massiccia campagna cessioni, in cui rientrerà Cengiz Under, che vanta mercato sia in Italia che all’estero. Come riporta La Repubblica, i giallorossi hanno rifiutato la proposta di scambio della Juve con uno tra Rugani e Romero. La Roma vuole fare cassa con la sua partenza, e lo valuta circa 30 milioni di euro. In Italia è subentrato anche il Napoli, mentre in Europa ci sono Lipsia, Bayern Monaco, Tottenham e Arsenal.