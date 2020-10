1









L’attacco del Presidente della Ragione Campania Vincenzo De Luca al presidente della Juventus Andrea Agnelli non ha fatto altro che alimentare il caos che si sta trascinando dietro all’annullamento del big match tra i bianconeri e il Napoli. Ecco il titolo apparso in prima pagina sul Corriere dello Sport: “Juve-Napoli, scontro totale – De Luca attacca Agnelli: “Penose le sue parole”.



Anche Tuttosport dedica spazio al conflitto: “De Luca sbrocca contro Juve e Agnelli – Intanto in Campania 769 positivi in un giorno e ospedali in difficoltà”.