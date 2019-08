Maurizio Sarri sta meglio e proverà in tutti i modi a essere presente sulla panchina della Juventus nell'esordio stagionale all'Allianz Stadium, che coincide con il big match contro la sua ex squadra, il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico oggi è stato presente al Training Center della Continassa, pur senza dirigere direttamente l'allenamento odierno. L'eventuale via libera al suo ritorno, però, si potrà avere soltanto nella giornata di venerdì, vigilia della grande sfida dello Stadium.