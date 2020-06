Le parole se le porte via il vento. Sì, ma a volte rimangono. Sul web poi, non si perde mai nulla. E così anche le parole di Maurizio Sarri contro la Juventus sono rimaste scolpite nella memoria di chi se l'è legate al dito. Non medio, come quello che l'allenatore aveva fatto ai tifosi della Juve dal pullman del Napoli. Anni di rivalità per lo scudetto, e alla fine finiva sempre allo stesso modo: la Juve festeggiava il tricolore e gli azzurri a testa bassa. Mercoledì per Sarri sarà una partita speciale, qualcuno ha già fatto ironia sui social: "Se vince il Napoli sarà comunque contento per i suoi ragazzi?!". Frecciatina, come quelle che proprio Maurizio mandava quando stava dall'altra parte.



Sfoglia la gallery per vedere le 5 frasi di Sarri contro la Juventus