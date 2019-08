Maurizio Sarri sarà allo stadio per osservare la partita tra Juve e Napoli. Come riporta Sky Sport, il tecnico bianconero non resterà a casa ma guarderà la partita da uno Sky Box all'Allianz Stadium. Sarri parlerà i suoi assistenti prima dell'inizio della partita e resterà in contatto con loro durante i 90 minuti. Uno sviluppo, insomma, del tutto simile a quello della partita di Parma anche se la scorsa settimana Sarri era rimasto nel suo appartamento di Torino.



RITIRO VOLONTARIO - Sabato mattina ci sarà una nuova rifinitura alla Continassa, dopo l'ultimo allenamento Sarri e il suo staff decideranno la squadra che scenderà in campo contro il Napoli. Il tecnico bianconero, tra l'altro, ha lasciato libertà ai propri calciatori. Chi ha voluto è rimasto in ritiro, chi no è stato lasciato libero di rientrare a casa per poi ripresentarsi domani per l'ultimo allenamento prima della partita. Il "ritiro volontario" è una novità in casa Juve che lo aveva sperimentato con Allegri ma solo prima di partite di Coppa Italia o gare che avevano poco da dire.