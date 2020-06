1









Alle 13.30, un altro step verso la normalità: sarà Maurizio Sarri a spiegare come la Juve si sta avvicinando alla finale di Coppa Italia. Domani è già il giorno, si spalancano le porte dell'epilogo della competizione dopo solo una partita dalla ripresa. Tutto vero, tutto da accettare. Tutto da decidere, soprattutto. A partire dalla formazione: che parte con la certezza Buffon e prosegue con qualche punto interrogativo. Cuadrado-Danilo è il primo ballottaggio sull'out destro, poi Douglas Costa-Bernardeschi con il brasiliano in netto vantaggio. Occhio alla situazione a centrocampo: Khedira parte in vantaggio su Pjanic, con Bentancur pronto a prendere il posto del bosniaco in regia. Una scelta che sarebbe una vera bocciatura per Miralem.