Maurizio Sarri non sarà in panchina contro il Napoli domani, nel primo match di campionato casalingo. Dopo i test di oggi lo staff medico bianconero ha preferito non forzare e confermare il forfait del tecnico bianconero come annunciato dalla società prima della trasferta di Parma.​ Per l'allenatore bianconero si tratta del secondo forfait stagionale dopo la trasferta di Parma, a causa dei postumi della polmonite che lo ha colpito di rientro dalla tournée in Asia. Come preannunciato dal vicepresidente Pavel Nedved, Sarri potrebbe tornare a disposizione per la partita contro la Fiorentina del 15 settembre.