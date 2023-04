Un ritorno in campo più che positivo per Daniele, schierato titolare indopo un lungo periodo di panchina. Il difensore è stato premiato per la sua prestazione anche dai giornali in edicola oggi. "La ruggine non si vede: untroppo statico non gli crea grossi problemi. Prima salva sul 9, poi cerca il gol in rovesciata" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Con Osi è una lotta vera che non ammette distrazioni". Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Sempre al posto giusto nel momento giusto, anche lui non fa rimpiangere nessuno dei colleghi abitualmente in campo al suo posto. E quasi fa un gollasso".Noi de ilBianconero.com, infine, gli abbiamo dato un 6 pieno: "L'ultima gara da titolare è stata con lo Spezia, poco dopo sei minuti con la Sampdoria. Contro il miglior attacco del campionato, ecco, si dimostra all'altezza. E dà fiducia per il futuro".