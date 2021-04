1









Tutta la Juventus aspettava un (altro) squillo di Ronaldo, e lui ha risposto presente. E' stato il portoghese a sbloccare la gara contro il Napoli sfruttando una fiammata di Federico Chiesa. Assist del classe '97, destro di CR7 sul secondo palo e via ad esultare. Come? Con un messaggio: il portoghese allunga l'indice e lo indirizza verso il basso, come a dire "io resto qui". E qui non vuole muoversi. Nelle ultime settimane si sono rincorse tante voci di un possibile addio di Ronaldo a fine stagione, lui non ha fiatato e oggi ha risposto in campo. Prima il gol, poi l'esultanza che parla più di mille parole.