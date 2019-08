Intervenuto nel corso di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai, il disegnatore arbitrale Nicola Rizzoli ha parlato della prima giornata di campionato e degli errori, alcuni clamorosi, in cui sono incappati i direttori di gara. Alla domanda se avesse già scelto la squadra arbitrale per Juve-Napoli in programma per sabato 31 agosto, l’ex tecnico ha risposto così: “Assolutamente sì, ma non ve li dico. La preparazione delle partite di cartello va fatta con ampio anticipo e gli arbitri devono arrivarci nel miglior modo possibile”. Sicuramente non saranno del match i direttori di gara Massa e Valeri. I due arbitri sono stati già messi ai box dopo l’errore occorso nel match di sabato sera, Fiorentina-Napoli.