La rivalità tra Juventus e Napoli è una delle più sentite e accese del calcio italiano da diversi anni. Stasera due fazioni si confronteranno ovviamente per la vittoria del primo titolo in stagione, ma la posta in palio spazia anche nel campo della rivincita. Perché nel corso degli ultimi mesi ci sono state vicende extra-campo che hanno infiammato il confronto, scatenando polemica, senza neanche scendere in campo. Quella di stasera sarà una sorta di rivincita, più per i bianconeri, che devono cancellare la figuraccia contro l’Inter e togliersi qualche sassolino dalla scarpa per alcuni eventi…



