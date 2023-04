Le parole di Giacomoa DAZN dopo- "Sono emozionatissimo, è una vittoria pesantissima. Loro ci hanno messo in difficoltà ma ci abbiamo creduto ed è una vittoria importantissima".- "Gol molto importante, abbiamo ancora partite da vincere ma questa ci dà una grande mano, dopo la delusione in Champions. Hanno dimostrato tutti che mi vogliono bene, io cerco di fare del mio meglio. Non c'è mai un buon momento per stare fermi, è stato un periodo difficile ma abbiamo lavorato per uscirne, con lo staff medico, sono felice per questo gol. Ora abbiamo una sola cosa in testa, vincere con la Salernitana".