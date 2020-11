Tre a zero. Confermato. E adesso cosa succede? Passa il tempo, non passano le domande. Che non trovano una risposta definitiva, solo parziale: perché tra Juve e Napoli, nonostante la sentenza della Corte d'Appello confermi il primo grado di giudizio, non è ancora finita. Pertanto, il club azzurro non si fermerà e andrà a ricorrere al Tribunale di garanzia del Coni, ultima istanza della giudizia sportiva. Nel caso in cui dovesse essere ancora confermata la versione dei giudici Mastrandrea e Sandulli, a quel punto i partenopei potrebbero ricorrere definitivamente al Tar del Lazio. In ogni caso, il Napoli non emetterà comunicati o posizioni ufficiali in serata: lo rivela Sky Sport.