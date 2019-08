Domani aprirà la vendita libera dei tagliandi per la sfida Juventus-Napoli in programma per sabato 31 agosto alle ore 20.45. Tramite il proprio sito ufficiale la Juventus informa che, in accordo con Questura e Osservatorio, la vendita dei tagliandi sarà inibita ai residenti in Campania oltre, e qui sta la novità, anche a chi è nato in Campania. Juvenutus-Napoli è sempre considerata partita a rischio a causa del malumori che corrono fra le due tifoserie. Non è ancora dimenticato l’increscioso episodio dell’ottobre 2012 quando degli esagitati tifosi azzurri distrussero alcuni bagni dello Juventus Stadium. Quest’anno poi la contesa rischia di essere ancora più calda del solito visto che sulla panchina della Juve siede Maurizio Sarri, al Napoli dal 2015 al 2018. Il divieto adottato per questa occasione, insolito, potrebbe essere anche inutile poiché l’Allianz potrebbe registrare il tutto esaurito solamente con la fase riservata a chi detiene il diritto di prelazione: si va dai 67 euro per le curve ai 225 per la tribuna est.