La sentenza d'appello che ha confermato la sconfitta per 3 a 0 a tavolino del Napoli contro la Juventus ha riacceso il dibattito, che ha coinvolto diversi addetti ai lavori, tra giornalisti dirigenti e presidenti di Serie A Tra questi, uno spunto è arrivato dal presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervistato a QSVS su Telelombardia: "Non voglio entrare nella disputa ma non è stato un bello spot per il calcio. Il calcio ha delle regole e criteri che dobbiamo rispettare. Non voglio dare colpe a De Laurentiis".