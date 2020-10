Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato di Juve-Napoli a Tiki Taka: "Napoli ha applicato protocollo correttamente? Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l’ASL sia stata sollecitata. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla. Asl? Io non l’ho contattata. Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è un ente superiore che si chiama ASL che può decidere per la società. Se ha ragione Agnelli o De Laurentiis? Io sono per giocare le partite in una normale condizione e mi sembra che quella del Napoli fosse una condizione normale".