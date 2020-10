Dopo la non-partita Juventus-Napoli e vittoria a tavolino per i bianconeri anche da confermare da parte del Giudice Sportivo, i presidenti di Serie A hanno voluto far sentire il proprio malumore nei confronti di Aurelio De Laurentiis. A partire dalla furia di Enrico Preziosi, numero uno del Genoa che ha riscontrato la positività di ben 22 membri del gruppo squadra, tra giocatori e staff. “È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società dovevano attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che lo hanno bypassato e creato un grosso caos. Il Napoli? Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedono cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio il campionato”.



ATALANTA, MILAN E TORINO - Come riporta Tuttosport, anche Milan, Atalanta e Torino hanno mostrato un certo disappunto nei confronti del Napoli: anche loro hanno avuto dei positivi al Covid-19, ma hanno rispettato il regolamento disputando le partite in programma. ​Posizione ribadita anche dall’amministratore del Sassuolo Giovanni Carnevali: “Abbiamo dato un’immagine negativa ricadendo nei nostri soliti difetti. Esiste un protocollo della Figc approvato dal Cts con norme chiare: sarebbe stato giusto disputare questa partita”.