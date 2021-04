"Confermato Szczesny in porta. Dopo una brutta prestazione c'è sempre voglia di riscatto ed è giusto che faccia vedere il suo valore effettivo. Stiamo provando delle soluzioni per Cuadrado, può darsi che giochi in avanti".

Così ieri Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre-Napoli. Su Cuadrado l'allenatore della Juventus si è confermato, schierandolo alto a destra nel suo 4-4-2. Invece ha cambiato idea sul fronte portiere, dato che a difendere i pali bianconeri all'Allianz Stadium sarà Buffon! Bocciatura per il polacco dopo il doppio errore nel derby contro il Torino?