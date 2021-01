I diffidati della Supercoppa Italiana valgono anche per il campionato. Fatta questa premessa, procediamo dunque a elencare i 4 giocatori attualmente in diffida nella Juventus, che se dovessero essere ammoniti nel corso della partita di stasera contro il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarebbero costretti a saltare per squalifica la gara di campionato in programma domenica alle 12.30 contro il Bologna. I diffidati bianconeri in questione sono: Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Danilo e Dejan Kulusevski. Ovvero i due centrocampisti finiti nel mirino dopo l'Inter, il jolly difensivo brasiliano e l'astro nascente offensivo svedese.