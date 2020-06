Archiviate le semifinali di Coppa Italia, si avvicina così la finale tra Juventus e Napoli. Poi finalmente la ripresa del campionato per tutti e le partite ogni tre giorni per tutti. Il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport titola: 'Sarri mi tradì'. Aurelio de Laurentiis rompe il silenzio e infiamma la finale contro la Juve. 'Lascio il Napoli con la scusa volgare di soldi, l'avevo voluto io'. Focus anche in casa Inter, con il problema Lautaro Martinez che non riesce più a segnare.



Il quotidiano piemontese Tuttosport invece titola: 'Juve-Napoli, più di una finale'. La sfida finale di mercoledì non vale solo un trofeo. Il neo tecnico bianconero cerca il primo titolo in Italia. Possibile incontro con Adl per Milik.