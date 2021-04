Sorride Andrea Pirlo, soddisfatto di una squadra che ha ingranato e sta giocando un calcio brillante e propositivo. Il gol di Ronaldo non è un caso, la Juve è in vantaggio con il Napoli e l'allenatore bianconero dalla panchina continua a chiedere ai suoi giocatori di far girare il pallone con due o tre tocchi aspettando il momento giusto per far partire l'azione dalle fasce. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale Pirlo si è arrabbiato con Chiellini che in un'occasione ha forzato la giocata con il lancio lungo.