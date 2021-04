Primi minuti di Juventus-Napoli con Cristiano Ronaldo che ha sbloccato la gara su assist di Federico Chiesa. Dalla panchina arrivano le prime indicazioni di Andrea Pirlo. Come riporta Sky Sport, l'allenatore bianconero ce l'ha con Rodrigo Bentnacur che quando il pallone finisce tra i piedi di Gigi Buffon deve farsi vedere immediatamente. Molte volte invece, secondo Pirlo, il centrocampista uruguaiano non si fa vedere e costringe il portiere al lancio lungo. E questo non piace all'allenatore.