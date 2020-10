Ci sono novità su Juve-Napoli e il caos che l'accompagna. ​La posizione di De Laurentiis, dopo le prime indagini, resta in dubbio: gli avvocati della FIGC non mettono in dubbio la competenza in materia della ASL di Napoli, bensì ritengono che per bloccare un gruppo squadra le motivazioni debbano essere adeguatamente motivate e ciò non è stato fatto anche perché negli stessi giorni la Salernitana che è nella stessa situazione sanitaria territoriale e con due positivi in rosa è potuta partire.