16’ Danilo (J), 19’ Higuain (J), 62’ Ronaldo (J), 66’ Manolas (N), 68’ Lozano (N), 81’ Di Lorenzo (J), 93' ag. Koulibaly (N)Szczesny; De Sciglio (15’ Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (60’ Emre Can), Panic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (75’ Dybala), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Rugani, Demiral, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic. All. Sarri (in panchina Martusciello).Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46’ Mario Rui); Allan (74’ Elmas), Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne (46’ Lozano); Mertens. A disp. Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Maskimovic, Malcuit, Gaetano, Verdi, Younes. All. Ancelotti.Orsato di Schio,40’ Ghoulam (N), 44’ Di Lorenzo (N), 51’ Matuidi (J), 80’ Alex Sandro (J)