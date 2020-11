Il presidente emerito della Corte Costituzionale e membro della Commissione Federale di Garanzia della Figc, Cesare Mirabelli, è intervenuto in merito alle due sentenze che hanno condannato il Napoli alla sconfitta a tavolino per 3 a 0 contro la Juventus. Queste le sue parole: "Non credo si possa parlare di una sentenza politica, c'è indipendenza degli organi che hanno giudicato. In questo caso parliamo di una sconfitta per tutti. C'è rammarico quando una competizione non viene risolta sul campo, quando gli atleti si affrontano. Lo sport non può essere soltanto affare ma è un'attività dove ci possono essere vittorie e sconfitte sul campo, non a tavolino".