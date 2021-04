9







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Da squadra forte. Che sa ciò che vuole, che sa soprattutto come andare a prenderlo. La Juve vince lo scontro diretto per un posto in Champions League: con il Napoli è 2-1, con Cristiano Ronaldo in apertura e Paulo Dybala in chiusura. Di Insigne, il rigore al novantesimo che alimenta le speranze del Napoli, presto trasformatesi in sussulti d'illusione.



Cristiano e Paulo, è il tesoro di Andrea Pirlo a riscuotere il successo. Vince il più forte, e la gara lo dimostra dal primo al novantesimo, con gli azzurri bravi a non disunirsi ma in partita solo nel convulso finale di gara.



