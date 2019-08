Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Semplicemente una partita pazzesca. La Juve batte il Napoli 4-3 e porta a casa tre punti che dopo un'ora sembravano facili facili ma che dal 66' in poi sono stati clamorosamente in bilico. Succede davvero di tutto all'Allianz Stadium e alla fine è un autogol di Koulibaly a tempo scaduto a risolvere la partita per i bianconeri. Tre punti pesanti per la squadra di Sarri, oggi allo stadio ma non in panchina. Tornerà a Firenze, con sei punti in classifica.



Nella gallery le nostre pagelle