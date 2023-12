Look at Osimhen pic.twitter.com/nACyM4p8Wc — Gianluca Fulciniti (@GianlucaFulcin1) December 8, 2023

La provocazione di Victorai tifosi dellaha suscitato reazioni accese sui social. Durante la partita all'Allianz Stadium, l'attaccante del Napoli ha segnalato con le mani il punteggio 5-1, richiamando l'incontro dell'anno precedente della partita giocata al Maradona.La mossa non è sfuggita all'occhio attento dei tifosi bianconeri, che hanno risposto prontamente online sottolineando ironicamente il piazzamento del Napoli al quinto posto in classifica, contrapponendolo alla posizione della Juventus in vetta. Un'escalation di frecciatine che ha alimentato ulteriormente la rivalità tra le due squadre, accendendo Juve-Napoli anche al di fuori del terreno di gioco. Un gesto, quello di Osimhen, che ricorda quello di Totti di diversi anni fa.