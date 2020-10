2









Oggi è il giorno. O meglio: oggi è il giorno? Punto interrogativo necessario: Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo, potrebbe emettere nelle prossime ore la sentenza relativa a Juve-Napoli, o potrebbe semplicemente posticipare la decisione. Una partita mai disputata, sulla quale però ci si gioca tanto. L'attesa, difatti, è enorme: e tra le varie ipotesi resiste il rinvio della partita con sanzione al Napoli di uno o più punti di penalizzazione. In alternativa, come racconta La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare una maxi multa per aver violato il protocollo anti-Covid.



NIENTE SCONFITTA - Per il quotidiano, l'ipotesi di sconfitta a tavolino per gli azzurri è "l'ipotesi più remota". E non è detto neanche che oggi possa arrivare una prima decisione. "In questo clima di incertezza su protocolli, interpretazioni, curva di contagi in aumento, non è escluso che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza", si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta.