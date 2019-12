Il mercato si accende sull'asse Torino-Napoli. I bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, stanno provando a mettere in piedi uno scambio con la società di De Laurentiis: De Sciglio per Hysaj. Il primo è un pupillo di Gattuso che l'ha allenato al Milan, l'albanese ha lavorato a Napoli con Sarri. Juve e Napoli, ci provano: l'ultima idea è De Sciglio per Hysaj.