Come previsto, Juventus-Napoli è stata annullata con l’assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. E anche se non è stata disputata, Adrien Rabiot potrebbe aver scontata la squalifica e dunque tornare arruolabile per il match contro il Crotone dopo la pausa nazionali. Infatti. Come riporta Goal.com, il regolamento comporta che in caso di omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo, ovvero il 3-0 a tavolino, la squalifica viene scontata.