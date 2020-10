Nessuna sconfitta a tavolino per gli azzurri di De Laurentiis. Il motivo è nell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Potrebbe dunque anche accadere che il Napoli non subisca il 3-0 a tavolino per non essersi presentato a giocare la partita con la Juve (che andrà recuperata), perché ha obbedito a un ordine dell’Asl (per quanto dubbio secondo la Figc), ma venga sanzionata per non aver rispettato il protocollo. E d’ora in poi tutti sapranno come regolarsi". Si attendono le decisioni del giudice sportivo riguardo al caso di domenica sera: ieri il comunicato del sito ufficiale della Lega ha sancito un rinvio nella scelta definitiva.