2









Nervosismo tra Juve e Napoli. Come quando arrivò Gonzalo Higuain in bianconero. La Juve ha scelto il polacco per rimpiazzare l'ex attaccante del Napoli e secondo La Gazzetta dello Sport ci sono il 60% di possibilità di vedere Milik con la maglia della Juve la prossima stagione. Il resto? 30% Atletico Madrid e 10% Tottenham. Ma De Laurentiis alza il tiro chiedendo almeno 50 milioni di euro. Milik ha rifiutato un'offerta di rinnovo da 4 milioni di euro a stagione e punta a raddoppiare i 2,5 milioni di euro attualmente percepiti. Agnelli, scrive la Rosea, "investirebbe già molto nel contratto dell’attaccante".



NERVOSISMO - "L’attuale nervosismo tra club ricorda molto l’addio di Higuain di 4 anni fa - si legge ancora -, quando solo la clausola rescissoria da 90 milioni pagata dalla Juve per il Pipita ha evitato scontri al tavolo delle trattative. Potrebbe ancora sfruttare questa incertezza l’Atletico Madrid del Cholo Simeone". Occhio, quindi, anche se Bernardeschi resta una possibile contropartita per abbassare il costo del cartellino di Milik. Ad oggi Juve e Napoli sono ancora nella fase "delle schermaglie, per stabilire formula e conguaglio".