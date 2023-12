La frase scelta dai Fan Token Holder di JUV per caricare i ragazzi! @SociosItalia #JuveNapoli pic.twitter.com/BC9RuUYVr3 — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

Un messaggio significativo accoglierà i giocatori dellanello spogliatoio prima dell'importante sfida contro il. Una frase incisiva di Paolosarà proiettata, sottolineando il mantra della Juventus: "Alla Juventus il risultato arriva prima di ogni altra cosa; l'obiettivo è quello di vincere sempre."Queste parole, pronunciate da una figura storica come Montero, enfatizzano l'importanza della vittoria come priorità assoluta nel DNA della squadra. La citazione promette di ispirare i giocatori, incanalando la determinazione necessaria per affrontare il match con il Napoli e perseguire la vittoria come obiettivo primario.