La Corte presieduta da Piero Sandulli ha ribadito il principio che "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo" e che "tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie" dal Napoli, "il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell'incontro" programmato a Torino, "risulta teso a precostituirsi, per così dire, un 'alibi' per non giocare quella partita". Un riferimento particolare che va sottolineato: il secondo grado di giustizia sportiva ha fatto riferimento proprio al Collegio del Coni, ultima istanza alla quale il Napoli può appellarsi per quanto riguarda l'ordinamento sportivo.