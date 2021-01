La Juventus vuole voltare pagina dopo il ko contro l'Inter, domani col Napoli serve una prova convincente per rialzare la testa e portare a casa la Supercoppa. Calcio giocato ma anche mercato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, perché il viaggio dei bianconeri nella casa del Sassuolo può essere anche l'occasione per un confronto tra i dirigenti della Juve e l'ad neroverde Giovanni Carnevali. Le parti potrebbero incontrarsi per discutere del futuro di Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa e nel mirino della Juve.