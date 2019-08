Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno, dove gli azzurri stanno preparando il match contro la Juventus a Torino. Come racconta il comunicato ufficiale, la squadra ha svolto allenamento così delineato: prima fase dedicata al riscaldamento a secco con ostacoli bassi, successivamente partitina a porte piccole, di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partita a campo grande. Chiriches e Milik hanno lavorato a parte. E sono sempre più lontani dalla convocazione per la gara dello Stadium.