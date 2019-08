Juve-Napoli non è mai una partita come tutte le altre. Quella che si disputerà sabato prossimo avrà ulteriori motivi di spunto e riflessione poiché si tratta del primo confronto tra Sarri e la sua ex squadra. Squadra che il tecnico toscano ha guidato per tre stagioni, nelle quali ha potuto contare su giocatori diventati simbolo del calcio professato dall’allenatore. Tra di essi, forse i più rappresentativi sono Dries Mertens e José María Callejón. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i due si trovano a memoria dai tempi di Sarri ed hanno fatto faville nell’esordio stagionale contro la Fiorentina. Il Napoli spera di poter iniziare il match come fece nello Juve-Napoli di settembre 2018: Allan ruba palla e serve in profondità Callejón che di prima imbocca Mertens per il tocco dello 0-1. Peccato per i partenopei che la Juve aveva, ed ha, dalla sua Cristiano Ronaldo.