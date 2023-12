Le parole di Waltera DAZN prima di- "Ho lavorato sugli errori fatti per non ripeterli, concedere meno agli avversari e proporre comunque un bel calcio. Se ho fatto la formazione con questi giocatori è perché credo sia giusto così, poi vedremo con i cambi. C'è anche la possibilità di cambiare in corsa".- "L'anno scorso ha vinto con la Juve ma ogni anno è diverso, le squadre sono diverse. Dobbiamo pensare a cosa dobbiamo fare noi senza pensare ad altre cose".