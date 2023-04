Negli studi di DAZN l'ex arbitro Lucaha commentato l'episodio che ha visto Federicocolpire con un pugno Kvicha, durante: "In un normale contrasto di gioco Gatti si lascia andare a un gesto completamente fuori dalla partita. Vediamo il pugno sul volto di Kvara ma anche l’espressione di Gatti. Non è un’analisi criminologica ma sono elementi da tenere in considerazione dal Var. Non conta nulla che Kvara sia stato preso o meno, conta l’intenzione. Da regolamento anche solo tentare di colpire deve essere rosso”.