Il c.t. azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai nell'intervallo della Supercoppa Italiana Juventus-Napoli a al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Primo tempo con un'occasione clamorosa, quella del Napoli. La Juventus ha più possesso di palla ma trova pochi spazi per concludere, e il Napoli si rende più pericoloso in contropiede. Insigne sta lavorando molto per la squadra e ha forse troppo spazio da coprire, lui va sfruttato maggiormente negli ultimi 25-30 metri offensivi. Il Napoli però difende bene di squadra e ha bisogno di tutti a coprire. I miei ragazzi della Nazionale? Sono sempre contento quando giocano, e sono felice che sia rientrato Chiellini, disputando buone gare sia contro l'Inter domenica che stasera"