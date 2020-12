Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della scomparsa di Paolo Rossi e del caso Juve-Napoli, a margine della prestazione della partnership fra il Coni ed Esselunga: "​Dedicare a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A? È una bella idea, è un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega Serie A. Non mi permetto di prevaricare ma mi sembra che l'idea sia straordinaria".



SU PAOLO ROSSI - "Abbiamo il dovere di ricordarlo: è stato lui, con un lavoro di squadra in un meraviglioso gruppo e con un grande allenatore, che ci ha permesso di battere le leggende del calcio e di farci salire sul tetto del mondo, e di renderci, una delle poche volte, orgogliosi e uniti, un unico Paese. Purtroppo la storia dell'Italia non è stata spesso caratterizzata da situazioni analoghe. Il merito di Paolo Rossi, non solo per quel motivo, va molto, molto oltre le gesta sportive".



SU JUVE-NAPOLI - "L'ideale sarebbe che si risolvesse tutto nell'ambito del sistema della giustizia sportiva. Grazie a Dio io sono completamente fuori da tutto questo. Il Collegio di Garanzia presso il Comitato olimpico è assolutamente un tribunale terzo. Mi auguro sempre che dopo non ci siano altri passaggi perché, quando uno va oltre la giustizia sportiva, è sempre, secondo me, una sconfitta dello sport. Però non si può impedire a nessun cittadino di rivolgersi alla giustizia ordinaria. L'ideale sarebbe che si risolvesse tutto nell'ambito del sistema della giustizia sportiva che oggi, obiettivamente, dà ampie garanzie proprio per questa sua terzietà rispetto a quelli che sono i due primi gradi endofederali".