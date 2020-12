5









Giovanni Malagò torna su Juve-Napoli. Il presidente del CONI ha parlato a Il Giornale a proposito della sentenza del Collegio di Garanzia, entrando duro: "Il Collegio di Garanzia non è del Coni ma presso il Coni. Avanzare sospetti politici sarebbe come dire che dietro una sentenza della Procura di Milano contro Mario o Antonio ci sia il Presidente della Repubblica. Hanno preso questa decisione, condivisibile o meno, ma il Coni non c'entra".



RIAPERTURA STADI - "Io capisco Gravina, come capisco Dal Pino o Ghirelli, oppure ancora Gandini per il Basket e Righi per il volley. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa neppure se il 4 saremo in zona rossa o arancione, di che parliamo? Stadi aperti e impianti chiusi? Questo è un paese in cui troppa gente parla di tutto".