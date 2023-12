Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Juve e Napoli, dove in palio ci saranno tre punti pesantissimi per entrambe le squadre. In attesa di capire chi saranno i convocati delle due squadre, Max Allegri continua a fare le prove di formazione, con Manuel Locatelli che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport dovrebbe partire dal primo minuto, al contrario di quanto avvenuto contro Inter e Monza.